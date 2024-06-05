癌婦質疑爽身粉致病 強生被判須賠逾20億

公司反駁或另有源頭 將提上訴 美國俄勒岡州比佛頓一名女子早前入稟法院，要求個人護理品牌強生（Johnson & Johnson）賠償，理由是她質疑多年來使用強生含有滑石粉的爽身粉後確診間皮瘤，直至前天獲州內巡迴法院陪審團裁定獲賠2.6億美元（約20.28億港元）。強生表明會提出上訴，有信心推翻判決。

49歲原告人聲稱從小就使用受石棉污染強生爽身粉，長大後亦用它當作止汗劑，用了足足超過30年，直至去年夏天確診間皮瘤。資料顯示，間皮瘤是一種罕見癌症，它會影響肺及胸腔內黏膜（胸膜）或腹腔內黏膜（腹膜），初次接觸石棉導致形成間皮瘤潛伏期一般為30年以上。

在審判期間，陪審團聽取證詞，同時審視證據，包括強生檢測滑石粉中發現石棉後，直至數年前才把產品下架等。控方律師表示，原告及其家人多年一直使用強生爽身粉，卻不知道有關產品或會導致患上致命疾病。惟強生律師反駁，原告患病很可能與長大地方附近一間工廠使用石棉所致。

陪審團最終裁定，強生需支付6,000萬美元（約4.68億港元）補償性賠償及2億美元（約15.6億港元）懲罰性賠償。控方律師事後批評，強生在審判過程中露出真面目，包括攻擊原告律師而非承認行為，並稱：「我們非常感謝，在這個國家仍有一個機制，追究壞人責任。」

強生指科學評估與判決不同 強生全球訴訟副主席哈斯（Erik Haas）在聲明提到，獨立科學評估過去數十年來證實公司滑石粉安全且不含石棉，亦不會導致癌症，上述結果與陪審團判決存在不同之處，因此會提出上訴。強生目前面臨逾6.1萬名原告提出訴訟案件，大部分原告是患有卵巢癌女子，小部分人患上間皮瘤，已解決大部分與間皮瘤有關官司。本報綜合報道