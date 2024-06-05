斥朝屢挑釁滋事 韓撤919軍事協議

不滿空飄垃圾氣球 擬重啟擴音喊話 北韓暫停空飄垃圾氣球之際，南韓國務會議昨天通過中止《九一九軍事協議》全部條款效力的提案，獲總統尹錫悅批准。南韓國防部宣布，將在軍事分界線、西北島嶼一帶恢復軍事活動，並把事態責任歸咎北韓挑釁。

分界線恢復軍事行動 南韓國防部批評，北韓不斷違反《軍事協議》並發起挑釁，包括實施海岸炮射擊、向北方界線以南地區發射導彈、向韓軍前沿哨所開槍、發起無人機攻擊等。韓軍始終保持克制和耐心，一貫遵守《軍事協議》。但朝方於上月27日發射軍事偵察衞星失敗後接連發起挑釁，包括電波干擾、發射導彈及空飄垃圾氣球等，對南韓國民安全構成嚴重威脅，甚至造成財產損失。韓軍將採取一切必要措施，確保國民生命與財產安全不受朝方挑釁所影響。若朝方發起新一輪挑釁，韓軍將在美韓聯防態勢基礎上，本着立刻、強力、徹底的原則嚴厲反制。

有南韓政府官員表示，重啟對朝擴音喊話時，可能利用移動式設備而不是固定式設備。若派人重新安裝固定式擴音器，可能引起朝軍注意而加劇軍事緊張局勢，目前韓軍沒有立即重新安裝有關設備的計劃。固定式擴音器需要連接電源並施工安裝，短則數小時長則數天。而移動式擴音器安裝在車上，可隨時使用。

就GPS遭電波干擾申訴 一名南韓外交部官員透露，韓方周一就中止《軍事協議》全部條款效力一事，向美國、日本、中國及俄羅斯等周邊國家說明。南韓外交部發言人任洙奭稱，已就境內衞星定位系統受北韓電波干擾攻擊事件，向國際電訊聯盟、國際民航組織及國際海事組織申訴。

有南韓脫北者團體聲稱，將再次對朝空飄傳單。南韓統一部官員強調，將尊重憲法法院裁定應保障言論自由的原則，與脫北者團體溝通及共享資訊。本報綜合報道