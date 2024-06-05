美國防部招標購書 《武經七書》入選

北宋匯編 包含《孫子兵法》

採購書籍用於阿拉巴馬州麥克斯韋空軍基地，它是美國空軍歷史研究局、空軍大學的所在地。國防部計劃每款書籍購買600冊，初步報價截止時間為上月31日，將於6月中旬完成招標。招標涉及的書籍包括英國倫敦大學國王學院訪問學者、俄裔以色列籍軍事專家弗里德曼撰寫的《戰略：俄羅斯戰略藝術基礎》；莫納漢撰寫的《戰略：全球力量競爭時代的俄羅斯大戰略》；拉馬尼撰寫的《普京對烏克蘭的戰爭：俄羅斯的全球反革命運動》。其餘兩本書籍與人工智能及太空戰爭有關，而美國學者索耶所譯的《武經七書》亦赫然在列。