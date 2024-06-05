澳洲總理未能赴烏和會 傳接待華官

澳部長美副總統與會

報道稱，澳洲高官未赴瑞士親自支持烏克蘭的原因，是峰會期間中國國務院總理李強將訪問澳洲，阿爾巴內塞和黃英賢將留在國內接待，而澳洲國防部長馬爾斯在峰會期間則計劃前往印太地區。但李強訪澳的消息未獲中國官方證實。肖特強調，澳洲堅定支持烏克蘭人民對抗俄羅斯總統普京犯下不能原諒的戰爭罪行，雖然距離遙遠，但不會減弱他們的支持。他又指，普京以為自由民主難以維持焦點，但他是錯誤的，警告普京一旦獲勝將鼓勵全球的獨裁者。