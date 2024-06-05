澳洲總理未能赴烏和會 傳接待華官
【本報綜合報道】澳洲外交部日前宣布，國家殘障保險計劃（NDIS）部長、政府服務部長肖特（Bill Shorten）將代表澳洲，參加在瑞士舉行的烏克蘭和平峰會。澳媒周一報道指，澳洲總理阿爾巴內塞和外長黃英賢未能赴會，因要接待來訪的中國官員。
澳部長美副總統與會
報道稱，澳洲高官未赴瑞士親自支持烏克蘭的原因，是峰會期間中國國務院總理李強將訪問澳洲，阿爾巴內塞和黃英賢將留在國內接待，而澳洲國防部長馬爾斯在峰會期間則計劃前往印太地區。但李強訪澳的消息未獲中國官方證實。肖特強調，澳洲堅定支持烏克蘭人民對抗俄羅斯總統普京犯下不能原諒的戰爭罪行，雖然距離遙遠，但不會減弱他們的支持。他又指，普京以為自由民主難以維持焦點，但他是錯誤的，警告普京一旦獲勝將鼓勵全球的獨裁者。
美國白宮證實，副總統賀錦麗將於6月15日前往瑞士，參加烏克蘭和平峰會。聲明又稱，賀錦麗將重申美國支持烏克蘭人民抵禦俄羅斯的侵略，美國國家安全顧問沙利文將和她一起代表美國出席峰會。
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