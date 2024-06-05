指美停火提議不完整 以稱滅哈馬斯戰事方停

總理表示內閣一致同意須放人質 以色列總理內塔尼亞胡周一出席國會外交國防委員會閉門會議時，指美國總統拜登提出的停火提議不完整，與以色列的版本有差距。他指有關以色列會在消滅巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯、人質獲釋前結束加薩戰事的說法不正確。

內塔尼亞胡在會後發表聲明，強調爭取人質獲釋和消滅哈馬斯，是以色列戰時內閣一致同意的目標，並非受到內部壓力而作出。美國國家安全委員會發言人柯比在記者會為拜登辯護，指有信心拜登的說法已經反映以色列意願，又強調美方公開停火建議內容，並非要干涉內塔尼亞胡或以色列戰時內閣，而是向哈馬斯施壓。

伊朗警告以勿侵黎巴嫩 伊朗代理外長巴蓋里訪問貝魯特，與黎巴嫩外長哈比卡會談。巴蓋里否定拜登提出的加薩停火方案，認為美國如果是誠實，就必須停止對以色列所有援助。巴蓋里表示，只有切斷對以色列的援助，以色列就沒有工具及能力對巴勒斯坦人犯下罪行，屆時戰爭就會結束。巴蓋里又警告以色列不要向黎巴嫩發動全面戰爭，否則只會跌入泥潭。哈比卡指黎方希望避免更廣泛的戰事，並正尋求可持續的解決方案，恢復黎巴嫩南部的平靜與穩定。

拜登日前公布結束加薩戰爭的三階段計劃，加薩將實施為期6周的停火，期間以軍撤出人口稠密地區，哈馬斯釋放婦女、老人和傷者，以色列則釋放數百名巴人。哈馬斯在第二階段釋放剩餘人質，以軍全部撤出加薩，第三階段將啟動加薩大規模重建計劃。本報綜合報道

拜登 以軍進駐拉法。 內塔尼亞胡 巴蓋里