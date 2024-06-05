電騙案增 被告呈低齡化趨勢

未成年人心理健康不容忽視

2021年以來，天津一中院合共審理涉未成年人民事案件396宗，婚姻家庭案件佔比大，案件反映出的未成年人心理健康問題不容忽視。在一宗涉未成年人電訊網絡詐騙案件中，化名「小田」的16歲事主的父母長期在外務工，對孩子疏於管教。因為家庭溫暖與家庭監護缺失，在利益誘惑下，小田開始為他人從事違法犯罪活動提供銀行卡、幫助轉移贓款。對於家庭監護缺失問題，天津一中院向小田的父母發出首份《家庭教育令》，明確監護人應切實履行監護職責，除為孩子提供生活、健康、安全等方面的保障外，還應關注孩子的心理狀況和情感需求，在孩子成長過程中承擔起家庭教育的主體責任。