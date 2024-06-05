廣東廣西暴雨料仍持續數日

【本報綜合報道】廣西、廣東等地周一出現暴雨，局部地區更有大暴雨。中央氣象台昨日上午繼續發布暴雨黃色預警，預計未來3日上述兩地降雨仍持續。氣象專家提醒，廣西、廣東近期降雨偏多、降雨時間長，局部地區發生山洪、地質災害的風險較高，公眾需做好災害防禦工作。

本周末至下周初，雨帶逐漸北抬，貴州、華南中北部、江南大部有中到大雨，局部地區暴雨或大暴雨。內蒙古、華北北部、東北地區本周有雨，部分地區有大雨，或伴有雷暴大風等強對流天氣。廣省氣象服務中心周一指，未來3天該省新一輪龍舟水出現，預計中西部有明顯降雨，需注意防範「夜雨」和「上班雨」。

華南大部分地區強降雨 周一至周三西南中部南部、江南中部南部、華南大部等地將有一次強降雨過程。廣西、廣東、湖南、江西及福建部分河流將出現漲水過程，暴雨區內部分中小河流可能發生超警洪水。水利部周一開會後，已要求上述各地各級水利部門密切關注天氣變化和雨情水情汛情發展態勢。廣東省防汛防旱防風總指揮部決定，周一晚上8時啟動防汛Ⅳ級應急響應。