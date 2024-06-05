公開考試臨近 多地促娛場停運

卡拉O K（上圖）和網吧（下圖）被要求暫停營業。

營造安靜環境 部分地盤同受影響 今年高考、中考臨近，為營造安靜的溫習、休息和考試環境，多地要求網吧、歌廳、舞廳、遊戲廳等考試期間一律暫停營業。在甘肅，有縣區要求電訊部門在高考期間對所有網吧停供網絡服務信號。

甘肅省天水市秦安縣文體廣電和旅遊局上周五發通知稱，按照相關規定，決定暫停高中考期間一切文化歌舞娛樂活動。在高考期間和中考期間，各廣場舞蹈隊不得攜帶音響設備到距考點、居民住宅區、考生集中住宿的賓館、旅店等附近露天活動場地組織廣場舞活動；各卡拉OK、網吧、遊藝廳等暫停營業。考試期間，縣鎮將到相關文化娛樂場巡查監督，如有違反，將從嚴、從重處罰。

多省發布限制通知 在江西省宜春市，萬載縣文化廣電新聞出版旅遊局同於上周五發出通知稱，高考舉行前夕和中考首天，縣城內的歌廳、舞廳、遊戲廳、演藝吧等娛樂場所營業時間不得超過晚上10時，且必須控制音量；兩考期間縣城內歌廳、舞廳、遊戲廳、演藝吧等娛樂場所一律停止營業。另福建省寧德市屏南縣人民政府除要求上述娛樂場所在兩考期間停業外，也要求縣城區各類建築地盤、板材加工廠及住宅裝修等工程停止施工。

遼寧省瀋陽市人民政府辦公廳宣布，高考及中考舉行期間為緩解考生赴考時間段交通高峰，方便考生應考和家長料理好考生生活，從本月7日至21日全市機關和事業單位作息時間向後順延一小時，午休時間不變。本報綜合報道