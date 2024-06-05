王文濤晤西班牙官員 洽經貿關係

【本報綜合報道】中國商務部部長王文濤周一在馬德里與西班牙經濟、貿易和企業大臣奎爾波，共同主持召開中國—西班牙經濟工業合作混委會第29次會議。

王文濤表示，中方願同西班牙繼續提升貿易水平，推動雙向投資，同時希望西班牙發揮積極作用，推動歐盟在綠色新能源領域上保持理性開放的態度。

王文濤表示，歐方以「產能過剩」為由對中國電動汽車實施反補貼調查，是典型的保護主義。所謂的「產能過剩」，過剩的不是產能，而是焦慮；所謂的「市場扭曲」，扭曲的不是市場，而是心態，希望歐方與中方相向而行，通過對話溝通解決彼此關切。

王指歐方焦慮過剩 奎爾波表示，西班牙高度重視發展同中國的經貿關係，願繼續深化兩國戰略夥伴關係，同中方保持對話與合作，促進經貿合作平衡發展，推動兩國企業在汽車、可再生能源、工業機床和醫療設備等領域挖掘更多合作機會。王文濤又會見西班牙工業和旅遊大臣埃雷烏，指兩國產業鏈供應鏈深度融合，希望西班牙推動歐盟從維護全球共同應對氣候變化的努力，以及中歐全面戰略夥伴關係的大局出發，支持及鼓勵新能源行業深化合作並創造公平、非歧視、可預期的發展環境。