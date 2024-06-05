菲否認坐灘艦人員故意槍指華警

【本報綜合報道】中國官媒指控，菲律賓上月對在南海仁愛礁非法「坐灘」的登陸艦馬德雷山號進行空投補給，中國海警前往應對時，發現艦上至少兩人用槍指向中國海警。菲律賓武裝部隊總參謀長小布勞納昨日否認上述說法，稱由於中國海警船非常接近，馬德雷山號人員緊握武器，但未有故意將槍口對準中方。

中國官媒報道指，中國海警上月19日依法依規前往應對時，發現馬德雷山號上人員持槍在甲板活動，並用手、用槍指着中國海警方向。中國海警前一天在仁愛礁鄰近海域進行常態化巡航時，清理海上漂浮的不可回收垃圾，期間海警執法人員又檢起一個標有「出口至菲律賓」等英文字樣的飲料瓶。

指華行為挑釁 持槍僅自衞 小布勞納對報道提出異議，形容中國海警的行為具挑釁性，馬德雷山號人員持槍只是為了自衞，以防發生意外，因為中方距離非常近。菲軍官員指，中方的充氣艇駛至馬德雷山號5至10米範圍內，並扣押一些為部隊空投的物資，批評此舉非法且不可接受。小布勞納稱中方的舉動引起恐慌，菲方所為是預防措施，強調他們有權自衞，繼續維護在該地區主權。