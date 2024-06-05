台下月演習防範 快速布雷截搶灘

18紅色沙灘高危 漢光實兵強化桃園守衞 台軍「漢光40號」實兵演練將於下月在全台各作戰區舉行，今年新增敵軍可能登陸的「紅色沙灘」布雷演練，海軍快速布雷艇將在桃園市竹圍漁港外布雷，驗證反登陸能力。

台灣漁業署周一通報，第三作戰區將於7月1日至26日的上午7時至中午12時，於桃園竹圍漁港近海展開海軍布雷操演，並派遣無人機檢視演練成效。根據台軍去年公布，全台共有18處解放軍可能搶灘登陸的「紅色沙灘」，桃園竹圍是其中之一。竹圍海灘距離淡水河口及台北距離最近，最容易沿河攻入台北，因此台軍去年3月曾在竹圍展開反登陸作戰演習，並結合固安計劃驗證。今年漢光演習擬再驗證防衞固守，因此演練布雷作戰。

快速布雷艇是台軍整建不對稱戰鬥力的最重要裝備，負責封鎖台灣周邊海域，不讓敵軍艦船靠岸及實施登陸作戰。台灣海軍目前擁有4艘快速布雷艇，納編在192艦隊，組成兩個中隊。快速布雷艇滿載排水量近350噸，艇長40米、闊近9米、食水深1.6米，最高航速可達每小時14海里。

16陸軍機越台海中線 艇上裝載自動化布雷系統，提升水雷酬載能量、降低布雷作業所需人力及擴大布雷海域面積等。漁業署射擊通報未說明演練是由第一或第二中隊負責，僅以「36101部隊」代號標註演練單位。

台軍從昨早8時20分起，陸續發現解放軍殲16、運8及無人機等各型主、輔戰機共23架次出海活動，其中16架次逾越海峽中線及其延伸線，進入台灣北、中部及西南空域，配合解放軍艦隻執行戰備警巡。台軍運用聯合情監偵手段嚴密掌握，並檢派任務機、艦及岸置導彈適切應處。

美擬對台軍援39億 美國眾議院撥款委員會小組委員會討論一項預算法案，包括對台提供5億美元（約39億港元）外國軍事融資，以及最多20億美元（約156億港元）的貸款和貸款擔保。

委員會主張提供21億美元（約164億港元）增進美國在印太地區的國家安全利益，並向「對抗中國影響基金」撥款4億美元（約31億港元），以反制中國在全球的惡意活動。本報綜合報道