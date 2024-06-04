烏戰事若擴大 歐盟或有變化

烏克蘭戰場出現兩極轉變。在地面戰場，俄軍從東部進攻，亦可以在南部出擊，東部大城市哈爾科夫近乎淪陷。該市為烏克蘭第二大城市，曾為首都，俄軍攻陷會帶來重大的影響，不僅烏克蘭政權與軍隊的士氣受挫，從該市亦一馬平川，可直攻基輔。該市被攻陷，可證明3、4月烏克蘭和北約對烏國戰敗的擔憂並非杞人憂天，當時北約已開始制訂戰敗後東歐的緊急應對方案。

正因如此，美國及北約急忙在近日通過讓烏軍使用歐美援助的武器，攻擊俄羅斯境內目標。烏軍迅即出擊，空戰從烏境轉入俄境，由此而引致俄羅斯對烏境全城襲擊，並揚言有更厲害的後着反制。

由於哈爾科夫鄰近俄羅斯邊境，俄國有制空權，北約的電子戰不易伸延至當地。美國及北約新供應的武器在烏軍軍力缺乏、士氣不振下，難以遏止俄軍的進展，形勢依舊惡劣緊迫。與此同時，美國會以烏軍名義，擴大空襲打擊俄國境內的後勤與基建，企圖以此扭轉地面戰的失利。俄羅斯亦早有準備，正加強電子戰的防備，可惜未必可能有足夠防備，空襲的損失只會隨北約加強空襲而擴大。

年輕人反戰呼聲高 俄羅斯必然用加大襲擊烏境內設施來作報復，一是攻擊北約的軍援，削弱在烏出擊俄境的能力；二是全面破壞烏國基建，例如把電力供應體系摧毀，使烏軍失去基建的支持，更趨弱勢，也防止北約軍隊入烏參戰。戰爭的規模便大有可能進一步擴大。

美國的政治計算，是讓歐盟與俄羅斯同時受到大的打擊，從而確立美國的霸權。但俄羅斯的戰鬥韌力強大，沒有被打倒，美國本身的財力軍力不足，因此在2024年開始便逐步把烏戰的負擔轉移至歐盟，意圖脫身，把戰爭壓力轉嫁。美國還是希望烏戰打下去，但歐盟亦在戰爭進入第3年開始有不同的意見，特別是當烏克蘭適齡當兵的人逃往外國逃避兵役，歐盟除了出錢出武器外，還有出兵參戰的壓力，可是歐盟內部反對驅使本國青年參戰的聲音巨大，年輕一輩反戰更盛。烏克蘭戰敗要讓歐盟徵兵出戰，政治阻礙極大。

此外，歐盟也要考慮，若不能把俄羅斯徹底打敗，將來還有怎樣與俄羅斯和平共處的安全問題。即使現時在美國壓力下支持烏克蘭作戰，以至進攻俄境，若俄羅斯反制力強，戰場逆勢不能扭轉，歐盟內部分歧應可使對烏政策改變。

研究院院長 陳文鴻