南江流域現130處遺址 填補遠古空白 石製品推前人類史數十萬年

【本報綜合報道】中國廣東省博物館周日舉行該省早期嶺南探源工程階段性成果展示暨磨刀山遺址考古發掘10周年活動，期間公布磨刀山遺址周邊的南江流域10年來出土逾130處舊石器時代遺址，將當地最早有人類活動的歷史由距今約13萬年左右，大幅推前至數十萬年前，填補當地舊石器時代早期文化的空白。

磨刀山遺址位於廣東省雲浮市鬱南縣河口鎮和都村，廣東省文物考古研究所等機構組成的團隊2014年在當地展開考古挖掘，期間出土近400件石製品。考古團隊去年在南江流域展開新一期考古調查，新發現30處舊石器時代遺址，包括洞穴類遺址及動物化石地點等。

田野考察助研古地質 博物館於周日的活動中發布以數字技術復原遠古磨刀山人的紀錄片，民眾得以看到當地遠古人類的生活面貌。考古人員將於未來的5至10年繼續在磨刀山遺址展開田野考古調查，並研究古地質、古地貌和古環境等，為復原數十萬年前的古代歷史和環境提供資料。