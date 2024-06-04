勤運動擺脫病魔纏身 94歲翁成短跑常勝軍

恒常運動使人身強體健，澳洲南澳省東南部一個小鎮一名94歲男子本來百病纏身，約兩年前起才下定決心開始認真運動，不僅身體逐漸回復健康活力，更不斷參加跑步比賽並奪取獎牌，他還在省內今年的公開比賽中多項短跑項目贏獲90至94歲年齡組別冠軍。

澳媒周日報道，沃伊特（Percy Voigt）此前除了偶爾在周末打網球外，幾乎從來不做運動，並養成吸煙和飲酒等習慣。他92歲時罹患肺氣腫和骨關節炎，某天偶然在電視看到當地運動公開比賽的廣告，便心血來潮想要參賽。由於關節和肌肉疼痛，他當時甚至無法跑完100米路程，這令他決心戒煙。

秘訣在於保持樂觀心態 鍛煉數個月後，沃伊特參加了人生第一場運動公開比賽，並在60米和100米跑步賽項中奪金牌，傲人的賽果不僅使他信心大增，更因此做更多運動和參加更多比賽。他至今已在多項賽事中贏得19枚獎牌，並揚言未來若有機會，將繼續參加運動比賽。

沃伊特表示，運動令他的身體變得愈來愈好，身體過去的疼痛感亦隨之消失，肌肉和關節也恢復正常，形容這如同重生一般，生活美好且充滿活力。他現在堅持每周步行3次，偶爾會騎單車和健身，他認為維持健康和長壽的秘訣在於保持樂觀心態。本報綜合報道