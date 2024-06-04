南韓東部海域疑發現石油氣田

尹錫悅

【本報綜合報道】南韓總統尹錫悅昨天在總統府舉行任內首場國政發布會，宣布根據物理勘探結果，慶尚北道浦項市迎日灣近海很有可能蘊藏大量石油和天然氣，可滿足南韓29年的天然氣及4年的石油需求。他已批准政府的鑽探計劃，期望明年上半年取得一定成果。

料蘊藏量達140億桶 尹錫悅指，南韓政府去年2月研判朝鮮半島東部海域的氣田周圍很可能有更多石油氣田，因此委託世界最頂尖的專業深海技術評估機構，對相關海域進行深層探測分析。近期出爐結果顯示，該海域石油和天然氣蘊藏量很可能多達140億桶，結論獲其他研究機構和專家驗證。

尹錫悅續指，開發石油資源大致分為3個階段，分別是物理探測、探測性鑽探試驗、商業開發，目前準備推進的是探測性鑽探試驗，探查海底實際潛藏多少規模的石油與天然氣，他已批准產業通商資源部的鑽探計劃，估計耗資逾3.6億美元（28.1億港元）。

南韓從1966年起積極勘探海底石油和天然氣，1990年代末發現蘊藏4,500萬桶天然氣的氣田，2021年完成商業生產。