回應朝飄送垃圾氣球 韓擬中止軍事協議

今表決 通過後可在分界線軍演 北韓周日宣布暫停空飄垃圾氣球後，南韓總統辦公室國家安保室昨日開會，決定向國務會議提交全面中止韓朝《九一九軍事協議》效力的議案。國務會議今日開會表決，通過議案後韓軍可在軍事分界線一帶演習，有望及時、有效地應對北韓挑釁。

南韓國家安全保障會議事務處室長金泰孝主持召開國家安保室工作調整會議，決定中止《九一九軍事協議》直至韓朝恢復互信，並把結果上報總統尹錫悅和國家安全保障會議常務委員。與會者認為，北韓近期挑釁對南韓國民構成實際損害及威脅，已有名無實的《九一九軍事協議》阻礙韓軍維持戒備態勢。國家安保室還決定，倘北韓持續挑釁，將採取相應措施。

北韓去年已撕毀協議 《九一九軍事協議》是韓朝於2018年9月19日所簽《平壤共同宣言》的附屬協議，商定在海陸空全面停止一切敵對行為，並劃設緩衝區。然而，北韓於去年11月宣布全面撕毀協議，韓方其後中止部分協議條款效力。南韓日前考慮恢復對朝擴音喊話，但前提需中止《九一九軍事協議》的效力。

北韓國防省副相金剛日在朝中社發表談話，宣布暫停對南韓空飄垃圾氣球。上月28日至本月2日凌晨，朝方向南韓國境附近和首都圈地區空投了15噸垃圾。金剛日揚言是針對南韓對朝空飄傳單最徹底的反制措施。倘若韓方再次對朝空飄傳單，朝方將以牙還牙，投放多100倍的垃圾和污穢物。

南韓聯合參謀本部公報室長李誠俊透露，北韓干擾南韓衞星定位系統違反國際法，打算訴諸國際機構。南韓科技部稱，北韓於上月29日至本月2日期間，干擾南韓衞星定位系統近1,500次。

美日韓同意今夏聯演 美國國防部長奧斯汀、日本防衞大臣木原稔及南韓國防部長申源湜，同意今年夏季首次實施3國聯合演習「自由刀刃」（Freedom Edge，暫譯）。「自由刀刃」是由美韓聯演「Freedom Shield」（自由護盾）、美日聯演「Keen Edge」（利刃）拼湊而成，三方正在討論演習細節。本報綜合報道