中國阿聯酋允軍事交流 將聯合訓練

【本報綜合報道】中國外交部周日宣布，中國和阿聯酋同意在國防、軍事和安全領域進行經驗交流，提升兩國軍事和安全機構人員的能力，在未來進行更多聯合訓練。

支持能源企業增協調 阿聯酋總統內哈延（Mohammed bin Zayed al-Nahyan）於上周四至上周五訪問中國進行雙邊會談，聯合聲明提到兩國會加強對外貿易、基礎設施、拓展資訊科技、人工智能、數碼經濟、新能源、執法安全和人文交流等領域合作，雙方亦讚賞兩國在國防、軍事和安全領域開展的合作與協調，兩軍加強互訪及相互參與培訓、展會和官方活動。

雙方提到中阿空軍於2023年8月舉行的首次聯合訓練，強調願在未來進行更多聯合訓練，實現友好兩國的共同期許和目標。

在能源方面，兩國同意探索在原油儲備方面的合作，鼓勵和支持中阿企業在再生能源、石油、天然氣、石化、戰略石油儲備、氫能和氨能等方面加強協調。中阿亦計劃在核能項目合作，包括建造核電廠和更多研發。