承認以巴為兩國 澤連斯基籲停火

【本報綜合報道】烏克蘭總統澤連斯基周日強調烏克蘭是一個公正的國家，尊重國際法和聯合國憲章，承認以色列和巴勒斯坦兩個國家，將盡一切努力讓以色列停止軍事行動以避免平民受難。

澤連斯基在新加坡香格里拉對話發言時重申，以色列有權自衞，打擊巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯的恐怖分子，同時指出以色列進入加薩地帶後出現人道主義危機，基輔隨時準備協助向加薩派送援助。他強調國際法必須得到尊重，烏克蘭將承認兩個國家，即以色列和巴勒斯坦。澤連斯基表示，烏克蘭沒有雙重標準，無論是否有人喜歡，烏方已邀請所有國家參加本月15日至16日在瑞士舉行的全球和平峰會，包括以色列和巴勒斯坦。