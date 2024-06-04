指拜登披露停火提案涉政治 以：存缺陷但仍同意

盼釋放所有人質 消滅哈馬斯 美國總統拜登日前公開以色列一方提出的加薩地帶停火協議提案，巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯態度積極。以色列總理內塔尼亞胡的幕僚上周六證實以色列政府同意協議，但認為協議仍有缺陷，並指摘拜登的演講出於政治因素。

以色列首席外交政策顧問福爾克（Ophir Falk）形容，拜登所述提案是以方同意的協議，不是一項好協議，但以方非常希望所有人質獲釋，以色列的條件亦沒有改變，即釋放人質和消滅哈馬斯。

福爾克認為，拜登發表了一場政治性的演講，無論出於甚麽原因，他所述的協議計劃仍有很多細節需要解決，包括以方堅持達成所有目標前加薩不會永久停火。

美國傳媒報道，拜登公開的停火提案早前由以色列談判代表起草，提交以色列戰時內閣後遭內塔尼亞胡拒絕，更指摘談判代表失職。在以色列軍方、情報部門負責人及其他戰時內閣成員施壓下，內塔尼亞胡改為同意提案。國家安全部長班-吉維爾上周六則威脅，若內塔尼亞胡最終同意提案，其領導的極右翼政黨將退出聯合政府。

停火分三階段 美促以哈同意 停火提案分三階段，第一階段在加薩實現約六周全面停火，以軍撤出加薩人口稠密地區，並釋放數百名巴勒斯坦囚犯，哈馬斯釋放年長和女性人質。第二階段，哈馬斯釋放所有人質並永久停止敵對行動，以色列從加薩全面撤軍。第三階段，哈馬斯交還身亡人質遺體，同時展開加薩重建計劃。以色列前外交官利爾（Alon Liel）形容，上述提案像美國人建議，卻被當作以色列意見。

美國白宮國家安全委員會發言人柯比表示，拜登的停火提案本身就是以色列的提案，已於上周四轉交哈馬斯，正等待哈馬斯回應。

美方注意到，哈馬斯公開表示歡迎有關提議，美國希望交戰雙方盡快同意開始第一階段停火，釋放部分人質。以色列國防部長加蘭特周日表明，以色列正尋求代替哈馬斯管治加薩地帶的方案，揚言戰事在消滅哈馬斯的軍事和管治能力前是不會終結。本報綜合報道