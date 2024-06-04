荷蘭援烏24架F16 允攻俄國境

【本報綜合報道】荷蘭外交大臣斯洛特（Hanke Bruins Slot）日前表示，不反對烏克蘭利用荷蘭提供的24架F16戰機打擊俄羅斯境內目標，同時不局限在哈爾科夫附近的烏克蘭邊境地區使用。

丹麥亦指不需設限

斯洛特上月31日在捷克首都布拉格，出席北約外交部長會議。她會後指出，自衞情況下的普遍原則適用於F16等所有荷蘭軍援烏克蘭武器，因此沒有使用限制。荷蘭國防大臣奧隆格倫同日表明，在遵守《聯合國憲章》第51條和國際人道主義法下，烏克蘭空軍可於本國或俄羅斯境內使用F16。荷蘭及丹麥均承諾向烏克蘭援助F16，荷丹認為只要烏克蘭遵守國際法，便不需設下限制。然而，比利時首相德克羅與美國總統拜登會面時重申，不允許烏克蘭在境外使用比利時提供的武器，包括F16。