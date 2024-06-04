烏總統斥對和平峰會施阻礙 中方稱立場公平公開

指北京向俄軍援 不願與基輔建連繫 烏克蘭總統澤連斯基周日出席新加坡香格里拉對話記者會時，罕有地公開指摘中國協助俄羅斯阻礙本月中旬在瑞士舉辦的烏克蘭和平峰會，又指控中方向俄羅斯提供軍事支援。中方表示，一直同瑞士和烏克蘭在內的有關各方密切溝通，秉持公開透明和公平公正立場，並重視和烏克蘭的關係。

澤連斯基表示，俄羅斯利用中國在區內的影響力及外交官，盡一切辦法干擾和平峰會。烏克蘭不期望獲得中國的軍事支援，亦從來沒有提出請求，但都不期望中方向俄羅斯提供軍援，他透露曾與中國領導人討論此事，對方答應不會插手，不會向俄方供應武器，惟現在有情報顯示部分俄羅斯武裝部件來自中國。

澤連斯基還說，烏克蘭方曾經多次尋求與中方官員見面，包括中國領導人，但中烏之間沒有任何有力連繫，因為北京不想建立。對於烏克蘭會否參加中國提出的和平峰會，澤連斯基直言不應由中方召開和平峰會，烏克蘭才是戰爭受害者，應由烏方牽頭舉行峰會。

今年將在馬尼拉設烏大使館 澤連斯基離開新加坡後，周日轉抵馬尼拉，昨日會見菲律賓總統小馬可斯，感謝菲律賓在俄烏戰爭上對烏克蘭的支持和清晰立場，並宣布今年會在馬尼拉設立烏克蘭大使館。小馬可斯表示，很高興跟澤連斯基討論兩國間的共同議題，並為雙方尋找出路。英媒周日刊登澤連斯基專訪，他表示若美國前總統特朗普重回白宮，且以犧牲烏克蘭為代價結束俄烏戰爭，特朗普將是一個失敗的總統，意味美國不再是世界領導者。

華少將質問烏克蘭為何而戰 出席香格里拉對話的中國國防大學國際防務學院院長徐輝少將受訪時表示，澤連斯基要考慮烏克蘭人民生命的價值，質問「到底在為甚麼而戰？這個問題要搞清楚。」徐輝引述美國總統拜登的說話，指如果戰鬥到最後一個烏克蘭人，烏克蘭人民在為甚麼而戰。美國出售彈藥支持烏克蘭打仗，即使烏克蘭只剩最後一個人都要繼續賣彈藥。

中國外交部發言人毛寧說：「烏克蘭危機升級以來中國和烏克蘭一直保持溝通合作，中國仍然是烏克蘭最大的貿易夥伴國，駐烏克蘭使館也始終在正常的開展工作，中方對於和會的立場是非常公開和透明的，這三個重要的要素中方已經反覆的強調了，相信能夠得到各方的理解和支持。」本報綜合報道

俄羅斯持續向烏克蘭發動攻擊。 烏克蘭士兵在前線作戰。（Getty Images圖片） 澤連斯基