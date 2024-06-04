前國腳孫繼海 談國足青訓3大問題

【本報綜合報道】前國腳孫繼海上周六明確指出，中國足球青訓有3大問題，分別是孩子缺少接觸足球的機會，教練不夠專業、缺少精英上升通道，以及欠缺公平公正公開的環境。

2024年海選未來足球計劃戰略發布會上周六在北京舉行，曾代表中國男足征戰2002年世界杯的孫繼海指出，孩子缺少接觸足球的機會，教練不夠專業，讓很多好苗子錯過系統啟蒙訓練的黃金期。

孩子欠接觸足球機會 其次，由於缺少精英上升通道，足球成才一直是個高風險選擇，很多孩子和家庭考慮到教育、經濟等現實情況，以及對前途的顧慮，不敢選擇專業足球道路。最後，是欠缺公平公正公開的環境，在基層存在很多本末倒置、揠苗助長的現象。

孫繼海曾在英超效力7個賽季，亦是亞洲第一位入選英格蘭足球名人堂的球員。他認為，發掘好苗子並訓練他成才的道路漫長，要有10年磨一劍的決心與耐心。自2005年以來，中國國足、國奧、國青、國少等各級男足國字號球隊一直無緣世界足球舞台。