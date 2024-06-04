武漢警追犯奮力搏擊 身中15刀殉職

終年50歲 中央省市各級領導哀悼 湖北省武漢市上周六發生一宗持刀滋事案，武漢公安局江漢區分局漢興派出所副所長邱建軍帶隊前往現場處置。面對持刀歹徒拒捕，邱建軍與對方搏鬥，最終身中15刀重傷身亡，終年50歲。邱建軍的遺體告別式昨日在武漢市漢口殯儀館舉行，邱建軍的遺屬、生前親友、同事及各界群眾代表數百人參加。中央、省市各級領導分別作出批示哀悼。

死者為派出所副所長 武漢市公安局上周六零時12分接報，一名馮姓男子在江漢區常青三路某酒店門口持刀欲傷人。邱建軍等人趕到時疑犯已離開，他於是組織警力追查摸排，於同日凌晨1時許攜帶盾牌、鋼叉、警棍等裝備趕到疑犯住處，疑犯把自己反鎖房間內。警員們嚴陣以待，並向屋內喊話，豈料疑犯突然從房內衝出來，手持一把長約5至6厘米的刀，向現場警員瘋狂劈砍，警員向後退，期間邱建軍掏出手槍準備上膛。

疑犯遭增援警員制服 疑犯同時再返回房間換了兩把廚刀，他再次衝出房並情緒異常狂躁，不斷揮刀。邱建軍上前與疑犯搏鬥，導致頸部、腹部等15處被刺傷，他整件制服染血，變成紅色。

疑犯此時逃離現場，邱建軍負傷追捕，連下25級樓梯追出20多米，留下一條血路，最終傷重倒地。增援警員到場後合力制服疑犯，邱建軍則被緊急送院，至同日凌晨5時許因失血過多，搶救無效身亡。

告別儀式上，邱建軍的遺體身着警服安躺在鮮花翠柏叢中，漢口殯儀館告別大廳正上方懸掛有橫幅「沉痛悼念邱建軍」，中間是邱建軍的大幅遺照，四周繞護社會各界敬獻的花圈。參加儀式的全體人員向邱建軍遺體三鞠躬，並依次獻花告別。

邱建軍1994年從武漢市人民警察學校畢業，獲分配到江漢區分局刑偵大隊工作，2012年主動申請支援基層，調到漢興派出所。他是警隊裏有名的「拚命三郎」，曾先後3次因處置險情負傷，榮立個人三等功兩次、嘉獎6次。公安部政治部、湖北省公安廳發唁電，對他生前忠誠履職、英勇無畏表示高度讚揚，對其壯烈犧牲表示悲痛哀悼，並向其家屬致以親切慰問。本報綜合報道