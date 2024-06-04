菲總統南海立場 北京斥錯誤扭曲

【本報綜合報道】菲律賓總統小馬可斯日前在新加坡香格里拉對話發表主題演說，聲稱《聯合國海洋法公約》和南海仲裁裁決均承認菲律賓在南海的合法權利，是菲律賓南海政策的基石。中國外交部於周一批評菲方的表態罔顧歷史與事實，宣揚其涉海錯誤立場，扭曲渲染海上事態，近期中菲南海問題升溫的責任完全在菲方。中方點名美國出於地緣政治私利，支持配合菲方的侵權行徑，利用南海問題挑撥中國與區域國家關係，扮演了極不光彩的角色。

點名美國為私利配合 外交部重申，中國對南海諸島擁有無可爭辯的主權，對相關海域擁有主權權利和管轄權，中方在本國管轄海域進行正常的巡航執法、生產作業等活動，符合《聯合國海洋法公約》在內的國際法，無可非議。菲律賓的領土範圍不包括南海南沙群島和黃岩島，菲律賓武力侵佔南沙群島部分島礁，嚴重侵犯了中國主權，中方堅決反對。

中方續指，南海仲裁案所謂裁決是非法、無效的，中國在南海的領土主權和海洋權益在任何情況下不受該裁決影響，菲律賓把非法裁決廢紙奉為圭臬，無助於解決中菲涉海爭議，更不會為其非法主張增加任何合法性。菲律賓違背自身承諾和中菲共識，頻繁在海上侵權挑釁、製造事端，夥同域外勢力在南海拉幫結派、炫耀武力，四處散播污衊抹黑中方的假訊息，誤導國際社會認知。

當前，在中國和東協國家的共同努力下，南海局勢保持整體穩定，中方願繼續和包括菲律賓在內的東盟各國一同管控海上分歧，深化涉海合作，全面有效落實《南海各方行為宣言》，積極推動「南海行為準則」磋商，共同維護南海和平穩定，把南海建設成為和平之海、友誼之海、合作之海。