華漢塗污靖國神社 日料已返國

【本報綜合報道】供奉日本二戰甲級戰犯的東京靖國神社一座石柱上周六遭人塗鴉，一名中國男網紅同日發布犯案過程影片，聲稱為報復日本排放核污水入海。東京警視廳正通緝一名涉案中國籍男子，他涉嫌破壞財產，相信周日已返回中國，並指仍有其他人涉案，包括攝影師等。

知名打假網紅 曾遭網民抵制 東京警視廳表示，涉案中國籍男子上周五晚上9時55分至10時期間犯案，涉嫌刑事毀壞。靖國神社的狛犬像亦遭人貼上紙張，以中文寫上「世界人民團結，但不包括你們」。中國網紅「鐵頭懲惡揚善」（鐵頭）上周六在社交平台發布在石柱撒尿，以及用紅色噴漆噴上英文「Toilet」（廁所）的塗鴉影片認責。鐵頭是中國知名打假網紅，惟因透露多年前在四川成都嫖娼過程遭網民抵制。

中國官媒前總編輯胡錫進形容鐵頭的「最新撒尿表演」是互聯網炒作，與中國主流社會弘揚的愛國主義毫無關聯。

中國外交部發言人毛寧指注意到相關報道，強調靖國神社是日本軍國主義對外發動侵略戰爭的精神工具和象徵，日方應當切實信守正視並反省侵略歷史的表態和承諾，以實際行動取信於亞洲鄰國和國際社會。她再次提醒在外國的中國公民遵守當地的法律法規，理性表達訴求。