華學生航拍美核潛艇 被間諜法起訴

【本報綜合報道】美國傳媒上周四報道，司法部早前罕見以間諜法起訴一名中國留學生，指控他使用無人航拍機在維珍尼亞州一處造船廠拍照，該廠區內有組裝中的美國海軍核潛艇，屬於機密。

報道指，明尼蘇達大學研究所中國留學生石風雲（Fengyun Shi，音譯），今年1月5日休假期間抵達維珍尼亞州，翌日前往紐波特紐斯造船廠用航拍機拍攝。航拍機期間卡在附近民居樹上，石男求助時被居民察覺有異並報警。他面對警方詢問時顯得「非常緊張」，無法解釋天氣惡劣下使用航拍機的原因並離開。聯邦調查局（FBI）發現航拍機曾拍攝造船廠，遂向海軍犯罪調查局通報。

共涉6罪 已扣押候審 司法部以6項間諜法輕罪起訴石風雲，條款包括禁止在重要軍事設施拍攝等，每項罪名最高監禁一年。石男護照已被扣押，候審期間必須接受監督、不得離開維珍尼亞州。聯邦檢察官今年3月向法院聲請延長調查期限獲准。法官形容案件「極不尋常」，起訴條款向來很少使用。檢方與石風雲都希望以認罪協議結案。