任職涉密機關 夫婦遭英策反 淪為間諜

國安部揭重酬誘惑走歪 一舉挖重要「釘子」 國家安全部昨日指，近期國家安全機關經縝密偵查，破獲一宗英國秘密情報局（軍情六處，MI6）策反某中央國家機關工作人員夫婦的重大間諜案件，一舉挖出英方在中國內部安插的重要「釘子」，案件正在進一步偵辦中。

國家安全部表示，王××於2015年申請參加中英交流項目赴英留學，MI6看重他的核心涉密崗位，迅速操作批准其申請。王××抵英後，MI6特意安排有關人員對他特殊關照，邀請吃飯聚餐、參觀遊覽。在掌握王××有較強金錢欲望後，MI6派遣人員以校友名義在校園內結識他，聲稱可提供諮詢兼職的機會，並可給付高額報酬。

王××在金錢利誘下，答應從事有償諮詢。英方以公開研究項目切入，逐步涉及到中央國家機關內部核心情況，支付的報酬明顯高於正常諮詢費數倍。經過一段時間後，英方評估條件成熟，便轉介MI6人員對王××表明身份，要求他為英國政府服務，並允諾更高報酬和安全保障。MI6又對王××進行了專業的間諜培訓，指揮他回國潛伏，搜集涉華重要情報。

二人現時被依法審查 王××的妻子周×也在某核心要害單位工作，MI6在認為已經把王××套牢的基礎上，多次要求他把妻子也一同拉下水，並且允諾提供雙倍報酬。

王××經不住英方反覆勸說、利誘甚至威逼脅迫，最終同意。周×在王××極力策動下，答應為英方搜集情報。國家安全機關掌握紮實證據後果斷採取措施，對王××夫婦依法審查。

MI5聚焦揪中俄伊間諜 此外，英國傳媒報道，英國安全局（軍情五處，MI5）已獲內閣下令，把工作重點從反恐轉為打擊針對俄羅斯、伊朗及中國的反間諜行動。報道補充，中國情報人員在英國多個領域收集情報及十分活躍，數量甚至「無法量化」。中國外交部發言人汪文斌曾表示，中方堅決反對通過所謂間諜活動對中國惡意詆毀，敦促英方停止反華政治操弄。本報綜合報道