美擬以巴停火 釜底抽薪援烏

美國總統拜登正式出招，推動以巴戰爭走向停火。他上周五在白宮會見記者，表示以色列已向哈馬斯提出3階段的新停火協議。

協議分3階段，首階段為期6周，包括全面徹底停火，以軍撤出加薩所有人口稠密地區，哈馬斯釋放部分人質，包括婦女、年老及受傷的人質，換取以色列釋放數百名被囚禁的巴勒斯坦人，被殺人質的遺體會交還家屬。此外，對加薩的人道援助將會增加，每日將有600輛貨車獲准進入當地。

第二階段包括釋放所有仍在生的人質，包括以色列的男性士兵，以軍亦會撤出加薩。拜登表示，只要哈馬斯履行承諾，臨時停火就會變成永久停止敵對行動。第三階段將會要求開始重建加薩。

集中軍力對付俄國 哈馬斯反應積極，認為協議具建設性；以色列總理內塔尼亞胡則堅持真正的和議，是以色列全部消滅哈馬斯才可達成。因此不難看出，要依計劃達致永久和平，仍然有巨大障礙。其實類似的停火建議，在國際間早就有人提出，拜登如今才積極推動，是因為美國國內特別是年輕人，支持巴勒斯坦及批評拜登政府的示威愈演愈烈，這些人大部分是民主黨選民，拜登再不出手促使停戰議和，11月的總統選舉肯定落敗。

此外，國際面對以軍的殘暴種族滅絕，紛紛與以色列斷交及承認巴勒斯坦國家地位，美國再支持以色列下去，只會雙雙淪為國際公敵。不過，雖然拜登聲稱這是以色列的計劃，但其實他是在謀劃以色列政府內的開明黨派，向極右政府施壓。很明顯，華府此舉是希望哈馬斯及以色列都受壓，因而走向政治接觸及協商。

協議未提到加薩將來由哪方管治，相信哈馬斯和以色列都不會讓步。其實以軍已付出大量部隊傷亡及經濟衰退的代價，哈馬斯亦承受戰士死傷慘重及逾3萬巴人犧牲，6星期停火或會被雙方接受作為喘息機會，但長遠的和平，仍要視乎內塔尼亞胡政府的去留。

拜登這次推動停火，其實是有更大的企圖，主要是希望走出以巴戰爭泥沼。當前俄軍步步進逼烏克蘭，烏軍再得不到西方軍備及經濟支援，相信夏天就會走向潰敗，因此美國和德國已經改變政策，同意烏克蘭使用兩國所提供的武器，打擊俄羅斯境內目標，戰爭料將升級。美國推動以巴停火，正是釜底抽薪，以期集合全部軍事力量對付俄羅斯。

柏林自由大學哲學博士 史文鴻