給狗狗朗讀 助孩童輕鬆認字

美國德州阿比林公共圖書館上周六舉辦「給狗狗朗讀日」，孩子由家人陪同走進活動房間後，選好書便可以開始朗讀給不同狗狗聽（圖），朗讀完書後還可與狗狗一起互動，讓孩子收穫愉快閱讀體驗。館方希望活動幫助不善與人交流的孩子，在無壓力環境下練習朗讀，同時提高認字能力。