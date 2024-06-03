女子突穿羊水 產子前醫院完婚

【本報綜合報道】美國紐約一名女子和青梅竹馬男友原定於上月舉行華麗婚禮，詎料她今年4月懷孕9個月期間突然穿羊水，被緊急送到醫院剖腹產子。她獲產房醫護人員熱心協助，更找到一名護士監誓，在對方見證下和男友交換誓言；進行簡單而神聖的婚禮後，她便進入手術室，最終順利誕下一名男嬰，寫下圓滿結局。

獲護士監誓 主持婚禮 里吉斯（Nora Regis）當時由未婚夫奧德蘭（Michael Odland）陪同到醫院，惟距離進入手術室還有約6至8小時之久。奧德蘭希望與里吉斯在寶寶出生前結為連理，便大膽向醫護人員提出在醫院舉行婚禮的唐突要求，詎料醫護人員未有斥責他，反而積極為他們張羅婚禮，並四處尋找監禮人員。

護士雷文孫（Michael Revenson）同時為一名非神職人員婚姻監禮人，他當日深夜11時許開始輪班工作，接到電話便立即趕到現場主持婚禮。里吉斯披上紗布製成的頭紗、捧着醫院的鮮花，在一眾產科病房醫護的見證下與奧德蘭喜結連理。