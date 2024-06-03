嫦娥六號着陸成功 月背採樣即時起動

中國探月工程第六次月球探測任務嫦娥六號的着陸器、上升器組合體，周日清晨6時23分在鵲橋二號中繼星支持下，成功於月球背面南極艾特肯盆地的預選着陸區着陸，過程影像由着陸器降落相機拍攝並傳回地球。嫦娥六號探測器將實施人類首次月背採樣返回，國家航天局預計任務發射至採樣返回全過程約53天，嫦娥六號可望於本月底攜帶月背土壤樣本和岩石返回地球。

嫦娥六號着陸器、上升器組合體周日清晨6時09分開始實施動力下降，期間組合體進行快速姿態調整，逐漸接近月表，此後通過視覺自主避障系統進行障礙自動檢測，利用可見光相機根據月面明暗選擇大致安全點，在安全點上方100米處懸停，利用激光三維掃描進行精確拍照以檢測月面障礙，最終選定着陸點，開始緩速垂直下降，即將到達月面時發動機關閉，利用緩衝系統保障組合體以自由落體方式到達月面，最終平穩着陸。

採集土壤岩石 料月底回地球 着陸器將正式開始持續約兩天的月背採樣工作，通過鑽具鑽取和機械臂表取兩種方式分別採集月壤樣品和月表岩石。嫦娥六號同時將展開月球背面着陸區現場調查分析，月壤結構分析等科學探測，深化月球成因和演化歷史的研究。着陸器攜帶的有效載荷將按計劃工作，展開科學探測任務。嫦娥六號任務國際載荷中歐空局月表負離子分析儀、法國月球氡氣探測儀即將開機工作，意大利激光角反射器完成部署。

嫦娥六號探測器由軌道器、返回器、着陸器、上升器組成，上月3日由長征五號遙八運載火箭發射，送入預定地月轉移軌道後，經歷地月轉移、近月制動、環月飛行等過程，着陸器、上升器組合體上周四與軌道器、返回器組合體實現在軌分離。

完成採樣封裝後，上升器將在月面起飛，隨後展開月球軌道交會對接並將樣品轉移至返回器。返回器將經歷月地轉移、接近第二宇宙速度再入地球等過程，有望於本月底攜帶月球樣品返回地球。本合綜合報道