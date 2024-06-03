工黨倡削減移民 增訓練英本地工人

施紀賢

【本報綜合報道】英國大選在即，在野工黨黨魁施紀賢上周六公布降低英國淨移民人數的計劃，包括禁止違反就業法的僱主從外國聘用工人，同時加強英國本地工人的技能培訓，希望減少對移民的依賴。

承諾禁違就業法僱主聘外勞 施紀賢批評執政保守黨一再違背減少淨移民人數的承諾，工黨計劃通過培訓更多英國工人來減少對移民的依賴。施紀賢希望任何一屆由他領導的政府都能禁止企業利用移民制度非法壓低工作條件，促使白廳各部門合作在移民問題採取培訓英國工人和改善就業的計劃。衞生和建築等依賴移民來填補技能缺口的行業，將需制訂勞動力計劃。工黨還承諾禁止違反就業法的僱主和中介機構僱用海外工人，杜絕僱主剝削外籍工人及壓低工資的現象，同時會改革移民積分制度。

數據顯示，去年抵達英國的淨移民人數為68.5萬人，低於2022年破紀錄的76.4萬人，但仍然是2019年大選時的3倍。保守黨當年在競選時曾承諾要降低淨移民人數。有保守黨人士指，工黨只是重塑保守黨政府已頒布的政策。