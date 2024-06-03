韓擬重啟對朝反制

平壤飄送垃圾氣球 干擾黃海衞星定位 南韓聯合參謀本部昨日指，北韓從上周六開始向南韓空飄720多個裝有垃圾的氣球，並連續5天干擾在黃海北方界線以南的南韓衞星定位系統。南韓國家安全保障會議常任委員擴大會議昨天召開，討論重啟對朝喊話等反制措施。

自上周六晚上8時起，韓軍偵察到大批裝滿各種污穢物和垃圾的氣球，飛越軍事分界線南下，落在首爾、京畿道、忠清道和慶北道等地區。韓軍於上周三至上周四發現260個北韓氣球，累計檢獲超過1,000個氣球。北韓於2016至17年向南韓空飄約1,000個氣球，但今次僅用短短數天時間便空飄逾千個氣球，規模實屬罕見。

氣球綑計時器引爆裝置 首爾市政府宣布，設立24小時運作的應急中心處理北韓空飄氣球問題。首爾市呼籲民眾減少外出，發現不明物體時應避免接觸，並盡快通報軍方部隊或警方。北韓的空飄氣球長3至4米，氣球下方懸掛膠袋，裝有各種污穢物和垃圾。綑綁氣球和膠袋的繩子上繫有計時器和引爆裝置，但沒有發現傳單。為了安全起見，韓軍選擇氣球落地後回收，而不是空中擊落。

美韓斥朝違《停戰協定》 美國國防部長奧斯汀、南韓國防部長申源湜昨日在新加坡舉行會談，一致認為北韓對南韓空飄垃圾氣球有違韓戰《停戰協定》。

美韓高度關切俄朝開展非法軍火交易、轉移高端技術，對朝鮮半島乃至印太地區的和平穩定帶來負面影響，強調堅決應對。美韓重申實現北韓完全無核化是兩國共同目標，將透過美韓核諮商小組增強對朝延伸威懾力量。

南韓統一部上周五警告，韓方決不會對朝方的繼續挑釁坐視不管，將採取一切令朝方承受不起的措施，包括加強心理戰，例如派發傳單以及高音喇叭喊話等。本報綜合報道