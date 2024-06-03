華不出席瑞士峰會 烏總統表示失望

【本報綜合報道】烏克蘭總統澤連斯基昨日親身出席新加坡香格里拉對話會並發表演說，他指本月中旬在瑞士舉辦的全球和平峰會是終結殘酷的俄烏戰事的最佳方法。他向記者稱，未能在香格里拉對話會期間與中國代表團會面，並對中國不出席瑞士和平峰會感失望。

澤連斯基星洲對話會發表演說

澤連斯基表示，106個國家及機構簽署了參加瑞士和平峰會的協議，但令人失望的是一些國家領導人尚未表示支持，而俄羅斯試圖破壞和平努力，烏克蘭堅信世界想團結和有能力在完全和諧地行動。澤連斯基感謝美國、德國和荷蘭等國提供的軍事援助，特別是防空系統，又提到俄軍近日大規模空襲烏克蘭東北部哈爾科夫，沒有一個國家能單獨應對。他感謝美國允許烏軍使用美國提供的高機動火箭系統（HIMARS）向哈爾科夫的俄羅斯邊境開火，但這還不夠。俄羅斯正利用許多機場對烏克蘭發動攻擊，因為莫斯科知道烏克蘭沒有相關系統，亦無權限，所以不會還擊。