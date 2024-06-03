以國兩黨 不滿停火協議 揚言退出政府

極右指與剿哈馬斯目標不符 以色列聯合政府中的兩大極右政黨上周六晚警告，如果內塔尼亞胡政府實施最新向巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯提出的釋放人質及停火協議，將退出政府。

宗教錫安主義黨黨魁兼以色列財政部長斯莫特里赫（Bezalel Smotrich）、猶太力量黨黨魁兼國家安全部長班——吉維爾（Itamar Ben-Gvir）均認為，協議會導致以色列在未能完成戰事核心目標、即消滅哈馬斯的情況下終戰，一旦總理內塔尼亞胡接受協議，兩黨就會退出聯合政府。宗教錫安主義黨和猶太力量黨於2022年大選合共贏得14個國會議席，是佔國會64席的聯合政府核心組成部分。

在野黨稱可供安全網免倒台 在野的中間派未來黨黨魁拉皮德則承諾為內塔尼亞胡提供「政治安全網」，保證其政府不會因達成停火協議而倒台，但該黨不會就其他議題支持聯合政府。他指，以色列必須在加薩地帶的人質死亡前達成協議。民族團結黨黨魁兼戰時內閣部長甘茨呼籲戰時內閣盡快開會，擬訂下一步行動，同時暗示協議已獲戰時內閣批准。

以美開會商重開拉法口岸 以色列和美國的代表昨日在埃及開羅舉行會議，討論重新開放加薩地帶的拉法口岸。另外，埃及、美國及卡塔爾上周六發表聯合聲明，呼籲以色列及哈馬斯基於美國總統拜登早前提出的3階段提議，達成停火協議。埃及已向各方重申，只要拉法口岸巴勒斯坦一側處於以色列控制之下就不會重新開放。埃及認為以色列應對拉法口岸關閉和加薩人道狀況惡化負責，要求以軍撤離。

拉法口岸與埃及接壤，是國際人道援助物資運入加薩的主要通道。拉法口岸在加薩一側被以色列控制後關閉，至今已經3周，滯留在埃及一側的糧食已開始腐爛。埃及總統西西日前和拜登通電話後，同意通過凱雷姆沙洛姆口岸把來自埃及的救濟品運入加薩。本報綜合報道

以美雙方正討論重開拉法口岸。 班——吉維爾 以軍繼續向拉法推進。（Getty Images圖片） 斯莫特里赫