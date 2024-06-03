學生惡心新玩具 曱甴鼠尾養臭水

樽內待發酵爆炸 產生毒氣甚高危 繼蘿蔔刀及煙卡後，一種名為「養臭水」的新興活動在內地中小學生群體中悄然興起，並引起爭議。學生把口水、曱甴、老鼠尾巴及生豬肉等放進膠瓶發酵數月，直到爆開為止，猶如「校園生化武器」。有醫生警告，「臭水」可能產生氨、硫化氫、甲醛等有毒氣體，有導致中毒、影響呼吸功能等風險。

廣州市有養過「臭水」的小學生表示，「臭水」爆炸威力不小，相當於一個瓶裝炮仗。有臭水瓶在課室內炸開後，導致教學電腦損壞，課室臭到沒法正常上課，甚至有10多名學生當場嘔吐。有學生承認，「養臭水」是惡作劇，可以嚇唬膽小同學。有小學生在網上看到「配方」於是和同學製作，估計瓶罐快要爆開時準備拿去放在花圃上觀賞，結果走到一半便發現瓶子爆開，被自己的「作品」弄到嘔吐不止。

惡作劇惹反胃 損教學設備 有家長指出，同學之間對事物充滿好奇甚至有一定獵奇心態是情有可原，但不理解和不允許自己的孩子「養臭水」，更加不應該以惡作劇為樂，如果第一時間發現會制止。暨南大學附屬第一醫院感染科主任梁旭竟指，「臭水」會引起腸胃不適、頭暈，甚至損傷中樞神經等，而且細菌進入眼睛有引起局部感染的風險。一旦與「臭水」接觸，應該及時沖洗和消毒污染部位，如有不適及時就醫。

有律師指出，學童在校造成損失，年齡以8歲為分界，家長和學校要承擔法律責任，「臭水」爆開導致公私財損，若有證據表明因此造成多人感染病菌，涉事者可能會被追究危害公共安全罪。國家二級心理諮詢師張懿分析指，中小學生處於探索欲最強時期，加上學業壓力大，好奇去嘗試也是為了和同學有話題聊。學校應引導學生培養積極向上的興趣愛好並加強管理，防止學生把有安全隱患的東西帶回學校。本報綜合報道