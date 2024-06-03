徵地建別墅擱安置房 當局調查

【本報綜合報道】吉林省長春市農安縣一個建築項目徵佔大面積黑土興建別墅，甚至半途擱置村民安置房計劃。農安縣相關負責人表示，涉事項目存在虛假宣傳及未批先建等問題，縣政府保證未回遷安置村民年底前可入住新房。

縣府承諾年底安置村民 根據農安縣政府2020年公布，吉林省泓政建工集團在農安縣合隆鎮谷家嶺村建造，由兩個特色小鎮組成「桃花源著」項目，首先會開發「君子蘭特色小鎮」。相隔4年，內媒發現項目工地只興建大面積別墅，不見特色產業，即使被拆遷村民的安置房也半途擱置，部分村民多年無法回遷。

桃花源著項目開發企業相關人員早前表示，他們已徵佔逾400畝土地。惟農安縣自然資源局副局長李長靜表示，他們僅向項目供地267.45畝，資源局早在2018年已經針對有關項目存在非法佔地及未批先建等違法行為作出行政處罰，共計罰款約21萬元人民幣（約23.1萬港元）。

農安縣政府回應事件稱，多部門組成聯合調查組已進駐農安縣合隆鎮調查，絕不姑息相關違法違規行為，堅決依法嚴肅處理。