馬力斯登陸減弱 多省暴雨仍肆虐

氣象台續發預警 南方進入主汛期 颱風「馬力斯」已於上周六凌晨，以熱帶風暴強度登陸廣東省陽江市陽西縣，成為今年首個登陸中國的颱風。「馬力斯」雖已減弱為熱帶低壓，但其攜帶的充沛暖濕氣流仍給廣東、福建、浙江、江西等地帶來強降雨天氣，中央氣象台繼續發布暴雨藍色預警。全國上周六全面進入汛期，南方進入主汛期。

局部地區雨量或達300毫米 中央氣象台預計，昨日白天華南大部降雨逐漸減弱停歇。新一輪降雨昨晚開始，將自西向東影響西南、江南、華南等地，其中廣西地區降雨持續時間長，累計雨量大，局地累計降雨量可達200至300毫米。貴州中南部、廣西西部和中部、廣東西南部、台灣島等部分地區有大到暴雨。其中，廣西西北部、台灣島西北部等地局地有大暴雨，部分地區伴有短時強降水，局地有雷暴天氣等強對流天氣。

氣象部門提醒，上月以來貴州、廣西、廣東等地部分地區降雨較常年同期偏多，接連而至的降水導致土壤含水量高，山區或土質疏鬆地帶發生地質災害的風險較高。未來一周上述地區仍多降雨天氣，民眾需持續做好強降雨次生災害防禦，暴雨集中時段應盡量待在室內，減少外出，開車如遇積水路段應繞行，切勿強行涉水，並及時關注當地氣象部門發布的最新預報預警訊息。

水利部上月相繼組織開展2024年長江、太湖、松遼、黃河、淮河、海河、珠江等流域防洪調度演練，重點演練雨情和水情監測預報、數字孿生「四預」平台應用、流域洪水防禦水利工程調度決策、防洪工作部署等環節，提升流域防汛協調連動與實戰能力。

全國水毀修復料月底完成 水毀工程修復方面，目前6,060處納入水利部統計範圍的全國水毀修復計劃已修復5,811處，南方地區水毀修復任務已基本完成，全國水毀修復任務預計在6月底前完成。本報綜合報道