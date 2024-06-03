台海巡艦交船 蕭美琴主持儀式

【本報綜合報道】台灣副總統蕭美琴昨日早上前往高雄市旗津區出席海巡艦交船及命名典禮，是2018年後首次由副總統獨自主持儀式。蕭美琴在典禮上表示，新添生力軍是向台灣民眾宣告海巡署護衞海域、保衞人民和保障漁權的決心。

今年將交22艦艇

海巡署巡防艦交船及下水典禮昨日在中信高鼎廠舉行，蕭美琴代表將永康號交付南部地區機動海巡隊，又為下水的第9艘CG611命名「長濱號」擲瓶，並將第31艘35噸級PP3520巡防艇交給金門海巡隊，將投入巡弋金門海域行列。中信總裁韓碧祥表示，中信承造的600噸安平級巡防艦及100噸、35噸艦艇陸續服役，正在建造的也都進度超前，且正在發展無人船。管碧玲則透露，今年將有22艘艦艇陸續交船，增強守護海疆戰力。