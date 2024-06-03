兩岸國際

台單日偵獲解放軍12架次機艦繞台海

解放軍軍機飛近基隆。圖為基隆台艦人員執勤。 解放軍軍機飛近基隆。圖為基隆台艦人員執勤。
解放軍軍機飛近基隆。圖為基隆台艦人員執勤。
【本報綜合報道】台灣國防部昨日公布，上周六上午6時至翌日上午6時，合共偵獲解放軍軍機兩架次、軍艦6艘次和海警船4艘次持續在台海周邊活動，其中兩架次解放軍軍機逾越海峽中線後進入台灣北部空域，分別距離基隆約69海里和97海里。台軍運用任務軍機、軍艦及岸置防空導彈系統嚴密監控與應處。
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