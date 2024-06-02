葬大祭司石棺 揭原屬法老王使用

埃及古物學家佩羅多（Frederic Payraudeau）在一塊長1.6米、厚7.5厘米的石棺碎片，發現一個漩渦花飾前面刻有「國王」一詞，其同事當時認為該詞意指大祭司。經仔細研究，佩羅多發現漩渦花飾上原本刻有拉美西斯二世的名字，後人重用石棺，再次在上面雕刻，掩蓋了法老王的名字。

拉美西斯二世是古埃及第19王朝的第3位法老王，他於公元前1279年至公元前1213年執掌政權，是古埃及史上統治時期最長的法老王。考古學家當初發現其陵墓時，內部早已被洗劫一空，石棺亦不知所終。佩羅多之後發現，陵墓內的物品不只被盜，更獲後人循環再用。