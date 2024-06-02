兩岸國際

公交設AI 文字語音變手語
聽障人士搭乘公共交通工具時，遇上如何轉乘等疑問或得不到適切協助。新加坡國立大學與新捷運的初創公司合作，推出一款人工智能（AI）虛擬助手，通過先進的語音識別算法，能將口語或書面文字即時轉換成手語，同時亦能以文字和語音方式回覆。東北線的牛車水地鐵站將於下月率先試行此服務。
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