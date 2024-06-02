湖底現11艘史前獨木舟 最老距今4500年

【本報綜合報道】美國威斯康辛州歷史學會考古人員自2021年起，在威斯康辛州北部的門多塔湖底展開挖掘工作，至今已發現11艘保存完好的史前獨木舟。經放射性碳定年法鑑定，最古老的一艘榆木製獨木舟距今已有4,500年歷史，推測該處曾出現過不為人知的文明，或將揭開一個失落村莊的神秘面紗。

船上找到魚網 置石頭防變形 考古學家在一條已淹沒的海岸線上陸續發現該批船隻，他們最初在門多塔湖9.1米深處發現一艘4.57米長的獨木舟，經鑑定推測它距今已有1,200年歷史，另在船上找到魚網及網墜，推測該艘船曾用作在湖上捕魚。他們隨後又發現一艘4.26米長的船隻，推測距今有3,000年歷史。

考古學家指，除了最古老的獨木舟可追溯至公元前2500年之外，另有4艘古老獨木舟亦可追溯至公元前1000年到公元700年，以及多達4艘船可追溯至公元前1000年疏林時代晚期，最年輕的紅橡木製船隻則有近800年歷史。他們表示，每艘獨木舟均由單獨的一棵樹製成且當中放置了石頭，推測此舉為確保獨木舟冬季期間不會變形。