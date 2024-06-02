12歲童不言倦勤 奪拼字比賽冠軍

90秒內正確列出29個 速度驚人 相信拼字是不少人年幼學習英語時遇到的難題之一。美國佛羅里達州坦帕一名12歲少年，上周四在第96屆全國拼字比賽中贏得冠軍，他在90秒內正確拼出29個單字，甚至一些最晦澀、複雜和棘手的英語單字亦難不到他。

索馬（Bruhat Soma）通過正確拼寫阿姆斯特丹附近一個小鎮「Hoofddorp」，成功晉級決賽並與來自德州艾倫市、同為12歲的少年扎基（Faizan Zaki）交鋒，對方在沒有詢問任何詞源或定義的情況下，順利拼寫出巴西棕櫚樹「nicuri」一詞。最後，索馬在限時90秒的拼字比賽中，以拼寫29個單字勝過扎基拼寫出20個單字而奪冠。

準備半年 日練最少6小時 索馬指，過去半年他努力為今次比賽作準備，包括周末練習拼字10小時、周一至周五則堅持每天練習6小時。儘管他在比賽期間感到非常緊張，但他對自己充滿信心，直到上台領獎時，他直言無法形容獲勝當下的興奮感。

該項比賽吸引世界各地青少年參加，今年共有240名參加者，其中僅得8人晉級決賽。不少入圍者被「Lillooet」（加拿大卑詩省的市鎮名）和「kanin」（一種菲律賓飯類）等生僻單字難到，然而索馬一路過關，最終獲得享有盛譽的獎盃和5萬美元（約39萬港元）獎金。本報綜合報道