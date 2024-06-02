印度東部15人疑中暑死亡

【本報綜合報道】印度當局表示，上周四東部比哈爾邦和奧里薩邦至少有15人疑似中暑死亡。報道稱，印度正在經歷一個酷熱的夏天。近期，印度首都新德里也出現連日高溫的現象。印度氣象部門表示，雖然印度西北部和中部的氣溫預計將在未來幾天下降，但印度東部的熱浪可能會持續。