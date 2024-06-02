安全帶警告系統失靈 增碰撞受傷風險 Tesla在美國回收12.5萬輛車

NHTSA表示，該批車輛不符合聯邦安全要求，因為當司機未扣上安全帶時，安全帶警告燈和警報可能不會啟動。今次回收涉及部分2012年至2024年生產的Model S、2015年至2024年生產的Model X、2017年至2023年生產的Model 3和2020年至2023年生產的Model Y。