兩岸國際

安全帶警告系統失靈 增碰撞受傷風險 Tesla在美國回收12.5萬輛車

特斯拉因安全帶警告問題將在美召回大批車輛。 特斯拉因安全帶警告問題將在美召回大批車輛。
特斯拉因安全帶警告問題將在美召回大批車輛。
【本報綜合報道】美國國家公路交通安全管理局（NHTSA）上周五公布，由於安全帶警告系統故障，可能會增加碰撞中受傷的風險，電動車製造商Tesla正在美國回收逾12.5萬輛汽車。
NHTSA表示，該批車輛不符合聯邦安全要求，因為當司機未扣上安全帶時，安全帶警告燈和警報可能不會啟動。今次回收涉及部分2012年至2024年生產的Model S、2015年至2024年生產的Model X、2017年至2023年生產的Model 3和2020年至2023年生產的Model Y。
稱將發布軟件更新
Tesla將發布軟件更新來解決該問題，預計本月開始部署。NHTSA表示，該補救措施將消除軟件對司機座椅佔用感應器的依賴，僅依靠司機安全帶扣和發動引擎狀態來啟動安全帶提醒信號。
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