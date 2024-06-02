安全帶警告系統失靈 增碰撞受傷風險 Tesla在美國回收12.5萬輛車
【本報綜合報道】美國國家公路交通安全管理局（NHTSA）上周五公布，由於安全帶警告系統故障，可能會增加碰撞中受傷的風險，電動車製造商Tesla正在美國回收逾12.5萬輛汽車。
NHTSA表示，該批車輛不符合聯邦安全要求，因為當司機未扣上安全帶時，安全帶警告燈和警報可能不會啟動。今次回收涉及部分2012年至2024年生產的Model S、2015年至2024年生產的Model X、2017年至2023年生產的Model 3和2020年至2023年生產的Model Y。
稱將發布軟件更新
Tesla將發布軟件更新來解決該問題，預計本月開始部署。NHTSA表示，該補救措施將消除軟件對司機座椅佔用感應器的依賴，僅依靠司機安全帶扣和發動引擎狀態來啟動安全帶提醒信號。
本文連結 : https://orientaldaily.on.cc/content/兩岸國際/odn-20240602-0602_00180_042/安全帶警告系統失靈--增碰撞受傷風險--Tesla在美國回收12-5萬輛車
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：