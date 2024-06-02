波音違空難和解條款 遺屬赴美司法部促興訟

美國飛機生產商波音公司未能改善旗下737 MAX系列客機安全問題，違反2018及2019年發生重大空難後與政府達成和解條款，涉嫌構成欺詐罪名。在執法部門下月初決定是否刑事起訴波音前，約40名死者家屬前天在華盛頓獲司法部接見，眾人一同呼籲繼續追究波音。

2018年10月29日，印尼廉航獅子航空一架波音737 MAX 8客機在首都雅加達東北爪哇海上空失事，造成機上189人全數罹難。相隔不足半年時間，埃塞俄比亞航空公司另一架同型號客機2019年3月10日在當地墜毀，釀成157人死亡。

直至2021年初，波音與美國司法部達成和解。根據延期起訴協議內容，該公司願意支付天價25億美元（約195億港元）罰款換取和解，藉此了結刑事檢控，條款內容包括改善內部品質控制問題等，並定期向司法部提交進展報告。

協議到期前夕發生甩門事件 就在協議到期前兩天，阿拉斯加航空公司一架波音737 MAX 9客機2024年1月5日從俄勒岡州波特蘭起飛後發生「甩門」事故，司法部決定審視波音有否履行協議，最終認定該飛機製造商違反和解條款。

在埃塞俄比亞空難中失去24歲女兒的斯頓莫（Michael Stumo）指摘波音並未從錯誤吸取教訓，司法部應提出起訴並判處重刑，或通過緩刑迫使對方整頓。另一死難者家屬里費爾（Ike Riffel）指出，埃塞俄比亞空難發生距今已有5年時間，司法部與波音達成協議等同浪費時間。

美媒前天估計，假如司法部最終決定興訟，波音仍可透過認罪並接受懲罰來避免審判。另有代表死者家屬律師認為，司法部或與波音談判新認罪協議，施加較2021年更嚴厲處罰及條件。本報綜合報道

埃塞俄比亞航空客機空難，碎片散落一地。（Getty Images圖片) 搜救員尋獲獅子航空客機物件。 （Getty Images圖片) 737 MAX空難死者家屬希望美國司法部起訴波音。