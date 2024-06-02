法破奧運恐襲圖謀 拘車臣男

法國內政部在周五表示，國內安全總局搗破一宗圖謀在7至8月巴黎奧運期間襲擊足球賽事的計劃，拘捕一名18歲來自車臣的男子。初步調查顯示，疑犯密謀在聖艾蒂安舉行奧運足球賽事時施襲，針對觀眾及警員，並且擬自我犧牲成為烈士。（綜合報道）