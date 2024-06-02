兩岸國際

法破奧運恐襲圖謀 拘車臣男

法國內政部在周五表示，國內安全總局搗破一宗圖謀在7至8月巴黎奧運期間襲擊足球賽事的計劃，拘捕一名18歲來自車臣的男子。初步調查顯示，疑犯密謀在聖艾蒂安舉行奧運足球賽事時施襲，針對觀眾及警員，並且擬自我犧牲成為烈士。（綜合報道）
第一手消息請下載on.cc東網 iPhone/ iPad/ Android/
本文連結 :
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc