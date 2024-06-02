兩岸國際

反回集會發難 德漢刀傷6人

德國巴登-符騰堡州曼海姆市上周五上午發生持刀傷人事件，一個反對回教政治的右翼團體集會期間，一名男子持刀施襲，刺傷6人包括一名警員後，遭其他警員開槍擊傷並制服，據傳他傷重死亡。德國聯邦內政部長費澤爾警告，回教暴力行為構成巨大危險。（綜合報道）
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