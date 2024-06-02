歐盟：沒證據華向俄供武器

【本報綜合報道】美國常務副國務卿坎貝爾在上周五指出，美國可能聯同其他國家，對在烏克蘭戰事中支持俄羅斯的中國企業和金融機構採取行動。另外，歐盟外交與安全政策高級代表博雷利，昨日在新加坡舉行的香格里拉對話會致詞，指中國承諾不向俄羅斯供應武器，而歐盟也沒有證據證明，中國向俄羅斯提供武器。

美或夥他國 懲罰助俄華企 坎貝爾稱，措施初步會集中於有系統地支持俄羅斯的中國企業，同時亦正密切留意金融機構。他又指，除美國外，亦有其他國家會採取行動，以示對中方的不滿。坎貝爾較早前表示，歐洲和北約國家有緊急要向中國集體發出關注訊息。

中國外交部副部長馬朝旭日前訪問華盛頓期間，與坎貝爾等官員會面，重申中國沒有向俄烏戰事的衝突方提供武器，並嚴格管控軍民兩用物項，批評美方一些人對中國進行無理指摘，向中國甩鍋推責，中方對此堅決反對，並將採取一切必要措施，堅定維護自身利益。

中國外交部上周五深夜發稿，提到除了台灣議題，馬朝旭亦談及美國科技圍堵議題，指摘美方所謂「小院高牆」已經成為「大院鐵幕」，敦促美方停止將經貿科技問題政治化，炒作所謂「產能過剩」問題，取消對中國產品加徵關稅，撤銷對中國企業非法單邊制裁。